"Żegnajcie". Smutne wieści od Krzysztofa Krawczyka

Pod koniec 2019 roku Krzysztof Krawczyk przeszedł operację wszczepienia endoprotezy lewego stawu biodrowego . Miał nadzieję, że szybko wróci do formy i na scenę. Tak się jednak nie stało. Wokalista nadal zmagał się z bólem.

Do tego doszła pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła koncertowanie. Krawczyk podjął w końcu decyzję o zakończeniu kariery.

#gwiazdy: Krzysztof Krawczyk oddaje rentę swojej pierwszej żonie

"Krzysztof nie wróci na scenę. Nie będzie dawał koncertów. Za bardzo boimy się koronawirusa. Na szczęście żyliśmy skromnie i mamy oszczędności. Muzycy znaleźli inną pracę, chórek i kierowcy też, a manager Krzysztofa, Andrzej Kosmala przygotował wydanie nowej płyty „Horyzont”. Właśnie trafiła do sprzedaży" - powiedziała "Super Expressowi" żona gwiazdora.

On sam wydaje się być pogodzony ze swoim losem.

"Żegnajcie. Finiszując w biegu mego życia nie wypatruję jednak napisu meta. Jako człowiek wierzący wiem, że dla mnie nie ma mety, bo przede mną jest horyzont, w którego stronę zmierzam . Lecz będę walczył do ostatniego dźwięku, chyba, że od publiczności usłyszę: „Panu już dziękujemy”! Albo Bóg mój zaprosi mnie do swego niebiańskiego chóru. Zapewne skieruje mnie do sekcji polskiej, a tam spotkam tak wielu moich przyjaciół" - wyznał.