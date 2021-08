Zemsta męża Dody? A miało być tak pięknie

Dorota Rabczewska to jedna z najbardziej znanych w Polsce gwiazd show-biznesu. Na scenie artystka lubi błyszczeć i szokować. W życiu prywatnym jednak ceni sobie spokój zaufanie, wierność i szacunek partnera. Jeszcze do niedawna wydawać by się mogło, że piosenkarka odnalazła prawdziwą miłość.