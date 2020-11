Zenek Martyniuk dotrzymał słowa? Zamieszanie do wpisie Daniela

Wydawało się, że po głośnym rozwodzie z Eweliną, Daniel Martyniuk przestanie dostarczać wrażeń mediom, a przede wszystkim swoim rodzicom. Tak się jednak nie stało. Nawet broniąca go zaciekle matka straciła cierpliwość, gdy krótko po sprawie rozwodowej przyprowadził do domu kolejną dziewczynę. Zenek Martyniuk, który płaci alimenty na córkę syna i utrzymuje jego samego, postanowił zakręcić kurek z pieniędzmi .

"Nie chcemy, żeby narkotyki zniszczyły jego życie i naszą rodzinę, dlatego postawiliśmy mu twarde warunki: ma się leczyć. Zrobimy wszystko, by trafił do najlepszych specjalistów i wytrzymał terapię" - mówił kilka miesięcy temu Martyniuk.

Terapia miała odbywać się w USA w ośrodku dla gwiazd, gdzie leczenie przechodzili między innymi Selena Gomez czy Kate Moss. Do wyjazdu jednak nie doszło. Daniel trafił na krótko do polskiej placówki, ale na niewiele się to zdało.