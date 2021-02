Znów nie zobaczą wnuczki przez syna. "Potrafi być nieobliczalny"

Już za kilka dni ukochana wnuczka Martyniuków, Laura, skończy dwa latka. Urodziny dziewczynki byłyby wspaniałą okazją do spotkania, ale o tym Zenek może tylko pomarzyć. Na drodze do wspólnego świętowania jest co najmniej kilka powodów.

Zenon Martyniuk i jego żona nie wyprawią w tym roku urodzin wnuczce Źródło: AKPA