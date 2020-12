Największe skandale 2020 r. Pamiętacie, co się działo w mijającym roku?

Ślub Daniela Martyniuka, jedynego syna króla disco polo Zenka Martyniuka, był głośnym wydarzeniem 2018 r. Ale dopiero rozwód sprawił, że młody Martyniuk był na ustach wszystkich. Rozstanie Eweliny i Daniela budziło skrajne emocje już w 2019 r. W 2020 wcale nie było lepiej. Małżonkowie usiłowali dać sobie drugą szansę, plotkowano, że do rozwodu może nie dojść. Ostatecznie w wakacje do sądu wpłynęły stosowne dokumenty i zaczęła się procedura. We wrześniu zasądzono rozwód - już na pierwszej rozprawie. Wtedy też ustalono wysokość alimentów, jakie niepracujący Martyniuk musi płacić na utrzymanie córki. To kwota ponad 3 tysięcy zł.