Zenek Martyniuk o zdrowiu mamy: "Super i elegancko"

Potwierdził to Zenek Martyniuk, który powiedział w rozmowie z "Super Expressem": - U mamy wszystko w porządku. Jak tylko zjeżdżam po koncertach do domu, to na chwilkę staram się zawsze zajechać też do mamy, żeby chociaż chwilkę porozmawiać, zapytać, czy czegoś nie potrzebuje. Jak jestem daleko, to często dzwonimy do siebie. Zawsze pytam, jak zdrówko. Na szczęście na razie jest super i elegancko. Wypoczywa sobie w Gredelach. Na wioseczce, gdzie jest zielono i pachnąco dookoła. Cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. Niedawno była w sanatorium w Supraślu, niedaleko Białegostoku. Czuje się dobrze. Wszystko wróciło do normy.