Zenek Martyniuk śpiewa od dziecka. O jego występach krążą dziś legendy

Zenek Martyniuk to dzisiaj najsłynniejsze nazwisko, jeśli mowa o polskiej muzyce disco polo. Śpiewał już w pod koniec lat 80., kiedy utworzył kultowy zespół "Akcent". Dwa lata później kapela wydała swój pierwszy krążek i w lata 90. weszła z przytupem. To wtedy pojawiły się takie przeboje jak "Królowa nocy" czy "Życie to są chwilę".