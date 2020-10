Zenek Martyniuk w roli głównej. Reklama popularnego sklepu wzbudziła poruszenie

Zarówno wtedy, jak i teraz reklamy te budzą ogromny odzew ze strony internautów i klientów sklepu. Tekst znanych piosenek zmieniany jest tak, by pasował do reklamy, a następnie telewidzowie i internauci natrafiają na krótkie klipy kilka razy dziennie. Czy to z nadmiaru wynika taka niechęć?

Zenek Martyniuk od kilku tygodni wiedze prym w reklamowaniu sklepu z AGD i RTV. I od kilku tygodni nieustannie spływa na nie niego za to spory hejt. Muzyk sam nie odnosi się do niego w żaden sposób. Na reklamie zarobił naprawdę spore pieniądze, a takiej reakcji wśród ludzi poniekąd można się było spodziewać.

Na Facebook'owym profilu sklepu pojawił się post z kolejnym nagraniem muzyka. Wczytując się w komentarze, można dojść do wniosku, że Zenek Martyniuk to początek końca tej sieci sklepów. "Lubię MediaMarkt i robię tutaj zakupy. Niestety, reklama z Zenkiem jest szczytem bezguścia", "Najbardziej wiejska reklama, jaką widziałam...", "Dno dna. Coś czuję, że ta bańka wydana na tę chałturę Was dobije", "Muszę to napisać.... Zawsze mieliście beznadziejne reklamy, ale ta z Zenkiem przebiła wszystko. Może dział marketingu trzeba jednak przewietrzyć". - takich komentarzy było mnóstwo.