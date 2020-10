Daniel jest zupełnym przeciwieństwem ojca. Zenek mówi o swoim grzechu

W październiku 2018 r. Daniel Martyniuk poślubił o 10 lat młodszą Ewelinę, która była już z nim wtedy w ciąży. Król disco polo nie oszczędzał na weselu syna – impreza na 250 osób, prezenty, podróż poślubna – wszystko to miało kosztować co najmniej 1 mln zł. Daniel i Ewelina nie musieli się o nic martwić, ale szybko wyszło na jaw, że ich związek był jedną wielką pomyłką.

Danuta Martyniuk chciałaby odebrać wnuczkę byłej synowej

Daniel Martyniuk ożenił się w wieku 29 lat i też spodziewał się dziecka. Ale w przeciwieństwie do ojca, miał wszystko na wyciągnięcie ręki i nie zachowywał się jak głowa rodziny.

- Moim grzechem było to, że dużo pracowałem i zdarzało się, że rodzinie poświęcałem zbyt mało czasu. Rekompensowałem im to, jak umiałem – mówił Zenon w wywiadzie dla "Wprost". Nie jest tajemnicą, że Daniel od najmłodszych lat był rozpieszczany.

- Zenek ma wielkie serce. Jest naturalny, prawdomówny, serdeczny. Widać, że bardzo kocha żonę i syna i oddałby dla nich wszystko. Przypuszczam, że kiedy jego syn dorastał, z powodu koncertów nie było go w domu, a jak już przyjeżdżał, to nie miał serca za nic karcić Daniela. Kupował mu coraz droższe prezenty, bo chciał mu wynagrodzić swoją nieobecność i zapewnić to, czego sam nie miał – mówiła znajoma Zenka w innym wywiadzie.