Zjadłem lody Magdy Gessler, żebyście wy nie musieli. I więcej nie spróbuję

Zanim przejdę do opisania swoich wrażeń z wyprawy do jednego z warszawskim punktów Ice Queen, wspomnę jeszcze o tym, że gdy w 2019 r. otwierały się pierwsze lodziarnie, tłumy waliły, by sprawdzić, co tym razem wymyśliła Gessler. W tekście w "Wyborczej" możemy przeczytać, że choć ludzie narzekali na cenę, to chwalili w szczególności lody o smaku prosecco. Za to zupełnie inny obraz przedstawiają opinie ludzi, które znajdziemy w Google – z 54 ocen średnia jest zatrważająco niska, bo wynosi zaledwie 2,2. Jak to zobaczyłem, poczułem się zaniepokojony.