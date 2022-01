Złodzieje włamali się do domu gwiazdy. Uciekli bogatsi o setki tysięcy dolarów

Lori Loughlin ma zniszczoną reputację. W 2019 r. ona i jej mąż Giannulli znaleźli się w gronie 50 osób, którym FBI i prokuratura postawiła zarzuty oszustw finansowych i wręczania łapówek, by dzieci oskarżonych dostały się na prestiżowe uczelnie. W sierpniu 2020 r. sąd ogłosił wyrok w sprawie gwiazdy i jej męża. Ona trafiła do więzienia na 2 miesiące, on na 5. Loughlin do grudnia 2022 r. ma dozór policyjny, ale to nie koniec jej problemów.