Pisał dla niego piosenki. Rojek w pięknych słowach o Krawczyku

W rozmowie z WP wyjawił, że łączyły go z Krzysztofem Krawczykiem zawodowe relacje. Mieli okazję się spotkać przelotnie na trasach koncertowych. To jednak nie wszystko. Artur Rojek jest jednym z autorów piosenek, które znalazły się na wydanym w 2004 r. albumie "To, co w życiu ważne".

- To dla mnie fenomen. Był artystą o bardzo dużych umiejętnościach przystosowania się do otaczającego go świata. Bez względu na to, w jakich czasach działał, potrafił wyeksponować swój talent w taki sposób, że odnajdywał się w każdym momencie. Mimo że mijał czas, zmieniali się fani, on wciąż trwał na scenie i świetnie na niej funkcjonował. Myślę, że kochał to co robił, scena była dla niego magnesem. A jeśli ktoś tak czuje, zrobi wszystko, by na nią wrócić. W jego przypadku z pewnością tak było – wspomina.