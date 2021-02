Zmysłowa Joanna Sydor. Ta stylizacja przykuwa spojrzenia

Nazwisko Joanny Sydor obecnie nie jest już tak mocno kojarzone, jak jeszcze kilka lat temu. Rolę Teresy z "M jak miłość" pamiętają jednak chyba wszyscy wierni fani serialu. Sydor odgrywała rolę tej postaci od 2003 do 2006 roku. Teraz, choć dalej pracuje w branży, woli prowadzić spokojne życie, bez udziału fotoreporterów.

Mimo to Joanna Sydor jest dość aktywna na Instagramie, gdzie chętnie zamieszcza zdjęcia ze swojej codzienności. To właśnie tam można zobaczyć, jaką przemianę wizualną przechodzi aktorka, która często wrzuca zdjęcia tego, jak wygląda.

Tym razem Joanna Sydor wrzuciła do sieci zdjęcie nieco wspominkowe, bo z listopada 2020 roku, kiedy to pozowała do zmysłowej sesji.