Znana aktorka została bez pracy. "Trzeba obalić mit związany z tym zawodem"

Joanna Sydor : To był dla mnie bardzo specyficzny czas. Byłam w trakcie rehabilitacji koniecznej po operacji kolana. Sytuacja ta w pewnym stopniu utrudniła mój dostęp do pracy. Pandemia narzuciła kolejne ograniczenia. Zamknięto m.in. Centrum Kultury Wilanów, w którym od kilku lat prowadzę zajęcia teatralne z dziećmi. Zdałam sobie sprawę, że z dnia na dzień tracę pracę. Przyszedł więc czas, by pomyśleć o realizacji planu B i przygotować się na podobne sytuacje.

W pierwszej fazie pandemii ministerstwo oferowało zapomogi, o które wnioskowałam i zostały mi przyznane. I to było w zasadzie wszystko. Nie udało mi się otrzymać grantu z programu Kultura w Sieci, a innych programów nie było. Miałam poczucie, że to są swego rodzaju koła ratunkowe, z których warto korzystać, skoro działają. Ale zależało mi też na tym, żeby - kontynuując tę metaforę - nauczyć się pływać w tej nowej sytuacji, tak żeby na dłuższą metę radzić sobie samodzielnie.

Po pierwsze, prostując, nie określiłabym się mianem celebrytki. A odpowiadając na pytanie: może to dobry moment, żeby obalić pewien mit, który istnieje wokół tego zawodu aktorki, aktora. W całej swej specyfice i wyjątkowości zawodu, jest to praca, która podlega aktualnie panującym regułom. Raz jest lepiej, raz gorzej. Dziś ją masz, jutro możesz ją stracić. Zarobki, podobnie jak w innych branżach, są zróżnicowane. Dziś szukam pracy, jak wielu innych ludzi. Nie mam etatu w teatrze. Nigdzie nie jestem zatrudniona na stałe. Sama muszę zadbać o mój domowy budżet.

Wszystko to doprowadziło cię do sytuacji sprzed kilku dni, kiedy zdecydowałaś się opublikować na Facebooku post , w którym ogłosiłaś, że szukasz pracy...

Muszę przyznać, że nie było to dla mnie łatwe. Zwykle staram się sama rozwiązywać swoje problemy lub pozostawiać je wyłącznie dla siebie. Czas jednak jest wyjątkowy i wiele usprawiedliwia. Podjęłam więc walkę, by godnie zadbać o siebie i bliskich. I tu nie ma miejsca na słabość. Będąc dziś aktorką, trzeba mieć duszę motyla i skórę hipopotama. Nie narzekam. Zakasałam rękawy i przejęłam sprawy w swoje ręce. Zaczęłam działać.

Absolutnie tak. Przede wszystkim miło zaskoczył mnie zasięg mojego postu. Udostępniło go niemal pięćset osób, w tym wielu zupełnie nieznanych mi ludzi. To wyraz zaufania, empatii, dobra i zrozumienia. Serdecznie wszystkim raz jeszcze dziękuję. Post pojawił się również na kilku portalach internetowych. To niezmiernie miłe. Dziękuję. Odzew był niesamowity. Otrzymałam wiele szans i możliwości podjęcia współpracy w zakresie obu moich zawodów. To niezwykłe. Skupiam się dziś na mądrym wykorzystaniu każdej z nich, by nie zawieść siebie i tych, którzy mi zaufali. Nie poddałam się. Zaufałam sobie.