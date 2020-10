Znane są wyniki testu. Dariusz Gnatowski był zakażony koronawirusem

Dariusz Gnatowski zmarł we wtorek 20 października wieczorem, niedługo po tym, jak trafił do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. - Mimo długiej reanimacji i wysiłków lekarzy nie udało się go uratować - powiedział PAP wicedyrektor placówki Marcin Mikos. Jak podała stacja RMF FM, aktora "Świata według Kiepskich" przyjęto z rozpoznaniem zapalenia płuc i ciężką niewydolnością oddechową.