Zniknęła z mediów. Wiemy, co dzieje się z Beatą Tyszkiewicz

- Należałam do ludzi, którzy zawsze narzekali na brak czasu, więc to jest inna sytuacja. Odeszły ode mnie takie przyjemne obowiązki, jak przyjazd dzieci, czy wnuków . Jest tyle do przeczytania, tyle do napisania, do uporządkowania, więc mam co robić, nie nudzę się – mówiła w rozmowie z WP. - Spotykam się tylko z jedną córką, bo przynosi mi różne rzeczy. Druga jest chwilowo za granicą z dziećmi, więc siłą rzeczy mamy ograniczone kontakty – dodała Tyszkiewicz.