Znów zakochany. Zbigniew Zamachowski przyłapany na randce

Zamachowski poznał aktorkę w pracy. Od ponad roku grają razem w Och-Teatrze. To właśnie podczas prób do spektaklu "Oszuści" połączyło ich uczucie. Jak podaje "Super Express", ostatnio udali się wspólnie na bankiet, podczas którego "Zbyszek nie opuszczał jej na krok, dużo rozmawiali, raz nawet pokusił się o czuły gest i dotknął jej ramienia. Dbał także o to, by nie zabrakło jej napojów".