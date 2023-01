Zofia Zborowska marzy o kolejnym dziecku. Ale ma poważne obawy. "Nie jesteśmy gotowi"

- Bardzo chciałabym być mamą jeszcze raz. Ale nie wiem, czy się na to odważymy, bo to, co my przeżyliśmy podczas mojego porodu, było trudne na tyle, że na obecną chwilę nie jesteśmy gotowi, aby podejść do tego jeszcze raz - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.