Żona Dariusza K. została mamą. Zdradziła płeć i imię dziecka

Izabela Adamczyk i Dariusz K . pobrali się w grudniu 2014r., gdy muzyk przebywał już w areszcie śledczym (za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków). Podobno dla niego to małżeństwo było fikcją od samego początku.

- Darek potrzebował żony i rodziny, żeby szybciej odzyskać wolność. Nie mam co do tego wątpliwości. Po wyjściu z aresztu nie interesuje się ani żoną, ani córką Leą. Nie dzwoni do nich, nie zabiega o spotkania - mówił w 2018 r. informator "Twojego Imperium".