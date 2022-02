Żona Rafała Maślaka dostaje pogróżki. Zaatakowano również jego dzieci

- Zgłosiliśmy sprawę na policję. Sprawa trafiła do sądu. Cały czas trwają poszukiwania, nie wiem, czy to w ogóle się rozwiąże. Różnie bywa - powiedziała portalowi. - Uniknąć się tego nie da. Każdy jest narażony na tego typu sytuacje. Ja się staram nie czytać straszniejszych komentarzy czy wiadomości. Te groźby były bardzo przykre, szczególnie pod adresem moich dzieci. Mam nadzieję, że już do tego nie dojdzie - dodała.