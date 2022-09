Żona Rudiego Schubertha jest z nim od niemal 50 lat. Wybrała wieś zamiast świata show-biznesu

Kiedy poznała swojego przyszłego męża i życiowego partnera, miała tylko 17 lat. On był o cztery lata starszy. Szybko stało się jasne, że łączy ich prawdziwa miłość. Na dodatek oboje dzielili te same wartości, rozumieli się bez słów. Jednak nie spieszyli się ze ślubem. Wzięli go dopiero po 10 wspólnie przeżytych latach. Byli dojrzali i pewni, że chcą być razem już zawsze. Stworzyli więc kochającą się rodzinę. Rok po ślubie na świat przyszła Karolina.