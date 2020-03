Żona Toma Hanksa ma powody do radości. Zamieściła w sieci poruszający wpis

Tom Hanks i jego żona, Rita Wilson byli jednymi z pierwszych gwiazd, które poinformowały o zakażeniu koronawirusem. Szczęśliwie objawy Covid 19 ustąpiły i małżonkowie mogli wrócić do domu. Żona aktora zamieściła w sieci obszerny wpis, w którym nawiązała do pokonania choroby.

Tom Hanks i jego żona, Rita Wilson, nie kryją radości z faktu, że opuścili kwarantannę, którą spędzali w Australii. Małżonkowie wrócili już do Los Angeles.

Tom i Rita co jakiś czas informowali, co dzieje się w ich życiu w ostatnim czasie. Najwięcej emocji wzbudził wpis Hanksa, w którym wyznał, że objawy po 2 tygodniach od zarażenia się, ustąpiły. Aktor nie omieszkał przekazać dobrej wiadomości o powrocie do domu swoim fanom.

"Cześć, ludziska. Jesteśmy już w domu i jak cała reszta Ameryki kontynuujemy chronienie się w domach i trzymamy dystans do innych ludzi. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim w Australii, którzy się nami opiekowali" – pisał na Twitterze, dając upust emocjom. Wraz z żoną podziękował także służbom medycznym i wyraził uznanie, pod jaką opieką się znaleźli.

Ulgę ze szczęśliwego obrotu sytuacji czuje też Rita Wilson. Również zamieściła w sieci odpowiedni komentarz, choć bardziej skłaniający do refleksji.

"Data 29 marca reprezentuje wielką radość. Byłam wówczas na Broadwayu, grając u boku Larry’ego Davida w jego sztuce "Fish In The Dark" zanim dowiedziałam się, że zdiagnozowano u mnie raka piersi. 29 marca to także znacznik 5 lat, odkąd uwolniłam się od raka dzięki mastektomii. Jestem wdzięczna za moje zdrowie, za lekarzy, pielęgniarki i moich bliskich, którzy trwali przy mnie w tym czasie", zaczęła, nawiązując do wspomnień z przeszłości. Podkreśliła, że ostatnie wydarzenia uczyniły ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym.

"29 marca to także rok, odkąd otrzymałam gwiazdę w Hollywood Walk Of Fame – alei, którą przemierzałam od dziecka, czytając nazwiska artystów, których uwielbiałam, nie marząc nawet, że znajdzie się tam także moje. Także rok temu wydałam mój czwarty album "Halfway To Home". Możliwość tworzenia muzyki traktuję jako dar. Tyle wspaniałych rzeczy wydarzyło się w ciągu ostatniego roku. Ale nie byłoby to możliwe bez dobrego zdrowia. Więc 29 marca świętuję piękno życia, wszystkie błogosławieństwa, które daje Bóg i moje trwanie w dobrym zdrowiu, szczególnie teraz, kiedy jestem już wolna od Covid 19. Proszę, poświęćcie chwilę i zastanówcie się, jak wspaniałymi dziełami są wasze ciała i podziękujcie, za to, że możecie dzięki nim tak wiele", podsumowała.