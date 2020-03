Żona Toma Hanksa ma sposób na kwarantannę. Podała swój prywatny nr telefonu

Rita i Tom chętnie i często korzystają z Twittera i Instagrama, by umilić sobie czas podczas kwarantanny. Przypomnijmy, że para przebywa teraz w prywatnym domu, który wynajęli w Australii. Ostatnio Hanks przyznał, że objawy ustąpiły i teraz czują się już lepiej.

Nie zdradził jeszcze, kiedy przypuszczalnie będą mogli wyjść z domu. Wygląda na to, że nieprędko. Rita ma jednak pomysł, jak urozmaicić sobie kwarantannę.

Ostatnio podzieliła się filmikiem, na którym rapuje. Tym razem nagrała krótkie przesłanie do swoich fanów.

Podała im swój prywatny numer telefonu - zapewniła, że to naprawdę jej - i poprosiła, by fani wysyłali jej wiadomości, które na pewno odczyta, bo w najbliższym czasie będzie mogła robić tylko i wyłącznie to.