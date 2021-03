Zwykłe kolczyki? Kolejny "skandal" z udziałem Meghan

7 marca zostanie wyemitowany wywiad, jakiego Oprah Winfrey udzielili Harry i Meghan. Mówi się, że może on wstrząsnąć rodziną królewską. Dziwnym zbiegiem okoliczności w mediach zaczęły pojawiać się kompromitujące księżnę Sussex informacje. Najpierw kilka dni temu wypłynął donos na Meghan, który wystosowało dwóch pracowników Pałacu Kensington. Padają w nim takie słowa, jak "prześladowanie" i "wypędzenie" . Teraz na światło wypłynęły kolejne "brudy" księżnej. Chodzi o kolację na Fidżi i pewne kolczyki.

Informacje, które publikują anglojęzyczne gazety i portale, dotyczą 2018 r. Podczas oficjalnej kolacji na Fidżi Meghan miała na sobie złote kolczyki. I to nie byle jakie, bo będące prezentem ślubnym od Muhammada ibn Salmana, księcia koronnego i następcy tronu Arabii Saudyjskiej.

Co w tym złego? Otóż trzy tygodnie wcześniej zlecił on pojmanie i zamordowanie Jamala Khashoggiego, saudyjskiego dziennikarza, felietonisty "The Washington Post" i zajadłego krytyka rządu.