Żyje w bólu. "Załamuję się, tracę nadzieję"

Artystka przyznaje, że dzieli się tym komentarzem o dolegliwościach, bo nie chce tworzyć iluzji wiecznie pozytywnie nastawionej do życia gwiazdki. - Mówi się, że "to OK nie czuć się OK". To prawda. Wierzę, że ta platforma może inspirować także dzięki pokazywaniu prawdy. Do wszystkich, którzy przechodzą teraz różne testy, rozumiem was. Przejdziemy przez to - dodała na koniec.