298 dni rozłąki. William i Harry spotkali się w ukryciu

Rok 2020 wywrócił życie wielu rodzin do góry nogami. Wszystko przez pandemię, która pozbawiła pracy miliony osób na świecie i wprowadziła zamęt i strach przed zachorowaniem do naszej codzienności. Jeszcze zanim koronawirus rozprzestrzenił się w Europie, doszło do rozłamu więzi w rodzinie Windsorów. Wszystko za sprawą styczniowej decyzji księcia Harry'ego i Meghan Markle o odseparowaniu się od brytyjskiej rodziny królewskiej.