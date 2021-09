Iron Maiden "Senjutsu". Powrót dobry, choć przewidywalny

Sięganie po znane patenty

Plusem jest też "Lost In A Lost World", w którym nastrojowo brzmią wokal Dickinsona oraz czysta gitara. Środek utworu - riffowanie, refren, harmonie gitarowe - mógłby usytuować go na płycie "A Matter Of Life And Death" z 2006, podobnie jak następny w stawce "Days Of Future Past", czy "Darkest Our" z drugiego kompatku. "Time Machine" wywołuje z kolei skojarzenia z "The Talisman" z "The Final Frontier" z 2010, a motyw gitary akustycznej w "Death Of The Celts" brzmi niemal bliźniaczo do "The Clansman" z płyty "Virtual XI".