Adam Konkol o relacji z Anią Wyszkoni. "Mogę mieć delikatny żal"

- Paulina ma praktycznie identyczną barwę głosu jak Ania Wyszkoni, więc gdy ktoś przychodzi na nasz koncert, to czuje się, jakby się cofnął o 25 lat do tyłu, co jest bardzo fajne. Ale nie osiadamy na laurach, nie odcinamy kuponów, tylko robimy swoje i co 3-4 miesiące wydajemy nową piosenkę - pochwalił się muzyk.