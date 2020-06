Adele wspomina stare czasy. Założyła sukienkę z 2016 roku!

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy mają dość. Protestują po słowach Andrzeja Dudy o LGBT

W sobotę wieczorem Adele zamieściła na swoim profilu na Instagramie dość zagadkowe zdjęcie. Był to kadr z jej koncertu w Glastonbury z 2016 r., podpisany wyłącznie uśmiechniętą emotikoną. Wielu fanów artystki potraktowało to jako zapowiedź nowego albumu lub powrotu do koncertów. Zaledwie kilka godzin później piosenkarka opublikowała kolejne zdjęcia. Możemy zobaczyć na nich, jak tańczy w swoim pokoju, oglądając wspomniany wcześniej występ. Ostatecznie postanowiła założyć na siebie koncertową kreację. Jak sama napisała pod postem, wystarczyło tylko wypić pięć cydrów.

Nie jest tajemnicą, że Adele i Skepta przyjaźnią się od dłuższego czasu i czule wypowiadają się na swój temat. Raper w jednym z wywiadów przyznawał, że Adele często pisze do niego SMS-y, w których opowiada mu, co u niej słychać. 37-latek, podobnie jak piosenkarka, niedawno sam został rodzicem. Łączy ich też miłość do muzyki i to samo miejsce pochodzenia. Oboje pochodzą z Tottenham.