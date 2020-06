Adele odpowiedziała na flirt rapera. Od dawna mają się ku sobie

Radosław Majdan zdradza, do kogo podobny jest mały Henio

"W końcu zdobyłem hasło do twojego Instagrama" – napisał Skepta w komentarzu do zdjęć. Czujni obserwatorzy szybko wyłapali flirt brytyjskiego artysty. Po jakimś czasie pod wpisem Skepty pojawiła się też Adele. Nie była zbyt wylewna, ale dwie emotki: puszczenie oczka i serduszko, okazały się dla fanów bardzo wymowne.

Nie jest tajemnicą, że Adele i Skepta (na zdjęciu poniżej) przyjaźnią się od dłuższego czasu i czule wypowiadają się na swój temat. Raper w jednym z wywiadów przyznawał, że Adele często pisze do niego SMS-y, w których opowiada mu, co u niej słychać. 37-latek, podobnie jak piosenkarka, niedawno sam został rodzicem. Łączy ich też miłość do muzyki i to samo miejsce pochodzenia. Oboje pochodzą z Tottenham.