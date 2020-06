Adele wraca do grania koncertów? Wokalistka zamieściła intrygujące zdjęcie

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy mają dość. Protestują po słowach Andrzeja Dudy o LGBT

Adele od kilku lat w ogóle nie koncertuje i nie pozuje na ściankach, a wyjścia na imprezy odbywają się w u niej w ścisłej tajemnicy. Dodatkowo wokalistka coraz rzadziej udziela się na swoim mediach społecznościowych. Ostatnią płytę wydała w 2015 r. Trasę promującą "25" zagrała rok później. Od tego czasu nie pojawiła się w show biznesie. Pojawiły się plotki, jakoby we wrześniu ma wrócić z nowym materiałem. Zostały one jeszcze bardziej wzmocnione po tym, jak gwiazda opublikowała tajemnicze zdjęcie na Instagramie. Jest to kadr z jednego z koncertów, podpisane wyłącznie uśmiechniętą emotikoną. Fani w komentarzach spekulują, że jest to zapowiedź nowego albumu lub powrotu do koncertów. Co wy sądzicie na ten temat?