Afera wokół Janusza Gajosa. Spytaliśmy Polaków, czy się z nim zgadzają

Janusz Gajos rzadko zabiera głos w sprawach politycznych, ale gdy już coś skomentuje, roznosi się to szerokim echem . Taki jest efekt jego ostatniej wypowiedzi podczas Pol'and' Rock Festival. Aktor uznał, że to Jarosław Kaczyński odpowiada za obecny podział polskiego społeczeństwa.

- Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił polskie społeczeństwo na pół. To jest zbrodnia - powiedział Janusz Gajos. Dodał, że "w taki sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie, tak powstało to, co się później nazywało hitleryzmem". Tymi słowami szczególnie oburzył członków Prawa i Sprawiedliwości.