Agata Załęcka pochwaliła się suknią "poweselną". To kreacja od znanej projektantki

Aktorka znana z "Na Wspólnej" wyszła za mąż za rzecznika PZPN Kubę Kwiatkowskiego, a swój ślub, który odbył się na Rodos, transmitowała na Instagramie. To za sprawą streamingu wszyscy mogli usłyszeć nie tylko, jak zakochani mówią sobie sakramentalne "tak", ale i niewyszukany komentarz Pan Młodego po ceremonii, który wykrzyknął: "Mam żonę, zaj***ście". Agata Załęcka na najważniejszy dzień w życiu wybrała suknię od projektantki i to nie jedną, a dwie. W tiulowej, klasycznej kreacji z odważnym dekoltem, podkreślającym krągłości, wystąpiła podczas składania małżeńskiej przysięgi. Na świętowanie do białego rana wybrała nieco swobodniejszą wersję sukni "poweselnej".