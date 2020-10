Miażdży prezydenta. Gwiazdor nie gryzie się w język

W poniedziałek wieczorem na Twitterze prezydenta USA pojawił się wpis, który doprowadził do szewskiej pasji część Amerykanów. Donald Trump poinformował,że wychodzi ze szpitala, do którego trafił w ubiegłą sobotę. Powodem było zakażenie koronawirusem. "Wychodzę dziś o 18:30 z Centrum Medycznego Waltera Reeda. Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się COVID-19. Nie pozwólcie, by to zdominowało Wasze życie. Pod administracją Trumpa opracowaliśmy naprawdę świetne leki i wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu!" - pisze prezydent USA.