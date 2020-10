Aktor miażdży Trumpa. Poszło o skandaliczny wpis na Twitterze

W poniedziałek wieczorem na Twitterze prezydenta USA pojawił się wpis, który część Amerykanów doprowadziły do szewskiej pasji. Donald Trump poinformował, że wychodzi ze szpitala, do którego trafił w ubiegłą sobotę . Powodem było zakażenie koronawirusem.

"Wychodzę dziś o 18:30 Centrum Medycznego Waltera Reeda. Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się Covid-19. Nie pozwólcie, by zdominowało Wasze życie. Pod administracją Trumpa opracowaliśmy naprawdę świetne leki i wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu! " - pisze prezydent USA.

Jego słowa natychmiast wywołały burzę. I trudno się dziwić, bo jako najważniejszy człowiek w państwie Trump miał najlepszą możliwą opiekę, trafił do prywatnego centrum medycznego i podano mu koktajl z przeciwciał, który postawił go na nogi.

"Nie bójcie się Covid?! Byłeś pod całodobową opieką najlepszych lekarzy stosujących najlepsze leki. Czy naprawdę myślisz, że każdy ma do tego dostęp?! Niestety, jestem pewien, że zdajesz sobie z tego sprawę, po prostu cię to nie obchodzi. Jest to szokująco lekkomyślne, nawet jak na ciebie" – nie kryje oburzenia Evans.