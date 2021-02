Ciął ją i upokarzał. Aktorka ujawnia się jako kolejna ofiara muzyka

- To nie jest nierozumiany artysta. To człowiek, który powinien do końca życia siedzieć za kratami - mówi wprost aktorka i ujawnia, że Marilyn Manson znęcał się nad nią psychicznie, fizycznie, gonił ją z siekierą i pociął jej klatkę piersiową nożem.

Esme Bianco ujawniła się jako kolejna ofiara Marilyn Mansona Źródło: Getty Images