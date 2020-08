Aktorka wspomina rozmowę z Ewą Demarczyk sprzed kilku dni. "Nie myślałam, że będzie ostatnią"

"Te nasze wielkie autorytety również są omylne. Oprócz wielkiej pracy, jaką wykonała Ewa w rozwoju, był w niej ogromny potencjał. Była szalenie wymagająca od siebie [...]. Wszyscy to potwierdzają, że wykonała niebotyczną pracę, była artystką szalenie wymagającą, ale głównie od siebie, niedopuszczającą niedostatków, jakichś uchybień. Dla mnie był to wzorzec" - wspomina aktorka.

Aktorka przyznaje, że Demarczyk mocno bolało to, co w ostatnich latach o niej pisano. Temu tematowi poświeciły w ostatniej rozmowie dużo czasu. "Ten blichtr, celebryctwo, sprzedawanie kłamstw, manipulowanie i pójście po linii najmniejszego oporu - również przez dziennikarzy, ludzi piszących i opiniotwórczych. To ją bardzo bolało, obawiała się tego" - stwierdziła.