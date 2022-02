Alec Baldwin zaatakował Polaka na parkingu. Po 3 latach zawarli ugodę

Przypomnijmy, że to nie pierwszy przypadek, gdy Alec Baldwin jawi się jako agresywny furiat. W 1995 r. był oskarżony o napaść na operatora kamery, który czyhał pod jego domem, gdy aktor wracał z Kim Basinger (ówczesną żoną) i nowo narodzoną córką Ireland ze szpitala. W 2011 r. został wyrzucony z samolotu za agresywne zachowanie i niestosowanie się do poleceń personelu. W 2013 r. stracił swój program "Up late With Alec Baldwin" w stacji MSNBC po tym, jak zwyzywał fotografa "New York Post".