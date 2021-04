Amanda Bynes skończyła 35 lat. W końcu wyszła na prostą

Amanda Bynes jest dopiero po trzydziestce, a już ma za sobą ciężki bagaż życiowych doświadczeń. Aktorka, która karierę w telewizji zaczynała jako siedmiolatka od udziału w reklamie cukierków, szybko poznała gorzki smak sławy. Młoda gwiazdka dziecięcego kanału Nickelodeon już w wieku 24 lat przeszła na emeryturę, przytłoczona aferami, których była bohaterką. Używki, aresztowania, fałszywe oskarżenia o molestowanie czy pobyt w zakładzie psychiatrycznym - to wszystko sprawiło, że w 2010 roku idolka nastolatków usunęła się z show-biznesu. Mimo to Amanda Bynes, wciąż budzi zainteresowanie mediów i fanów, którzy szukają informacji na jej temat. Najpopularniejsze zapytania w internetowej wyszukiwarce dotyczące aktorki to np. "Czy Amanda Bynes jest nadal bogata?", "Czy Amanda Bynes naprawdę ma tatuaż na twarzy?" i "Co teraz robi Amanda Bynes?".