Amber Heard ma borderline? Aktorka przewraca oczami w sądzie

Trwa proces, jaki Johnny Depp wytoczył byłej żonie Amber Heard. W 2018 r. aktorka opublikowała artykuł w "Washington Post", w którym przedstawiła się jako ofiara przemocy domowej. Choć nie podała nazwiska Deppa, on postanowił ją pozwać. Z tego, co do tej pory padło na sali sądowej, oboje ucierpieli na tej relacji, która, jak się zdaje, była ekstremalnie toksyczna.