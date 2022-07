Amber Heard odpowie za krzywoprzysięstwo? Stara sprawa znów spędza jej sen z powiek

Ale to nie koniec problemów Amber Heard z prawem. O uwagę doprasza się sprawa z 2015 r., którą zapewne aktorka uważała już za zamkniętą. Podczas gdy Depp kręcił nowe przygody "Piratów z Karaibów" oddana żona odwiedziła go z dwoma psami w Australii. Sęk w tym, że żona gwiazdora złamała przepisy, fałszując dokumenty przewozowe i nie przechodząc ze zwierzakami kwarantanny. Australia poważnie podchodzi do takich spraw, więc aktorce groziło 10 lat więzienia.