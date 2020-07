Ambulans w domu Kanye'go Westa. Raper ucieka na quadzie

Nie kończy się seria dziwnych wydarzeń z Kanyem Westem w roli głównej. W minionym tygodniu celebryta ubiegający się o urząd prezydenta USA publicznie opowiedział o planach aborcji, jakie w pierwszej ciąży miała jego żona, Kim Kardashian. Później przepraszał ją za to wyznanie na Twitterze. W sobotnie popołudnie raper był widziany na ostrym dyżurze w szpitalu West Park w Cody, w północno-zachodniej części stanu Wyoming, nieopodal jego rancza. Jak podaje amerykański portal TMZ, mąż gwiazdy reality show spędził tam zaledwie 10 minut, ale niedługo później medycy przyjechali do posiadłości Westa.

- Moja dziewczyna zadzwoniła do mnie z krzykiem, płakała. Powiedziała, że jest w ciąży. Byłem wtedy we Francji, pracowałem na swoim laptopie. Nagle ekran stał się czarno biały i Bóg powiedział do mnie: "jak sp...dolisz moją wizję, to ja sp...dolę Twoją". Zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że będziemy mieć to dziecko. Miała tabletki w ręku. Prawie zabiłem własną córkę- opowiadał celebryta.