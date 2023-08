Aneta Glam-Kurp trzęsie bikini z koralikami i pozuje na skałach. Ma się czym pochwalić!

Co więcej, 50-latka chętnie eksponuje ciało w skąpych wdziankach, co skutecznie przykuwa uwagę internautów. Zresztą od dłuższego czasu Aneta Glam-Kurp nosi właściwie tylko bikini. Kilka tygodni temu rozpoczęła wakacje w Grecji i ani myśli wracać do Miami.