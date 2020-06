Anna Lewandowska nagrywa z Laurą. Młoda mama nie zwalnia tempa

Lewandowscy znowu w Polsce. Laura w końcu poznała dziadków

Lewandowska nagrała ostatnio serię filmików z Laurą na rękach. Gwiazda zapowiedziała kolejne treningi prowadzone na żywo w mediach społecznościowych, a także ogłosiła kolejny sukces swojej marki. Żona Roberta Lewandowskiego cały czas rozwija sieć cateringową, która dotarła ostatnio do sześciu nowych miast. "Z tygodnia na tydzień przybywa nowych miast na mapie kraju, dokąd trafiają nasze posiłki. Nie zatrzymujemy się, by dotrzeć do każdego z Was" – pochwaliła się Anna Lewandowska.

- Widać, że Anna Lewandowska długo pracowała nad nową marką i śledziła, co dzieje się na rynku. Przede wszystkim potrawy są smaczne i dość spore, dzięki czemu nie myślimy o podjadaniu. To też pierwszy catering, w którym wszystkie potrawy są wysokiej jakości, a użytkownik nie ma ochoty ich wymieniać – ocenia Patrycja Ceglińska , która kilka tygodni temu przetestowała catering Lewandowskiej.

- Cena też jest naprawdę przystępna. Jeśli porównamy to do cateringów innych gwiazd, to naprawdę nie ma na co narzekać. W przypadku Małgorzaty Rozenek i jej oferty, najtańsza opcja to 71 zł za dzień. Catering u Darii Ładochy zaczynał się od 65 zł za jeden dzień, czyli tak jak u Lewandowskiej. Niestety, posiłki nie do końca mi odpowiadały i uważam, że były kiepskie. A u trenerki wszystko się zgadza: cena idzie w parze z jakością. Przykładowo za dietę o wartości 2000 kcal na cały czerwiec (z wyłączeniem niedziel), czyli za 26 dni, zapłacimy 1700 zł – dodała Ceglińska.