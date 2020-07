Lewandowska trenuje z przystojnym aktorem. Bez skrępowania pokazuje brzuch

Anna Lewandowska próbuje z całych sił zmotywować swoje fanki do aktywności i robi to wyjątkowo skutecznie. Niedawno trenerka ruszyła z wyzwaniem "Fighter Challenge". Na czym ono polega? Żona Lewego prowadzi na żywo treningi, które transmitowane są na jej profilu na Instagramie. Każdego dnia zaprasza do ćwiczeń innego znanego gościa. W 8. dniu wyzwania wziął udział Kuba Wesołowski.