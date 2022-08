Anna Popek mogła stracić dorobek życia. Wszystko przez jedno kliknięcie

- Zdarzyło mi się kliknąć w link, który zachęcał do tego, żebym zapłaciła jakiś zaległy rachunek za gaz, czy za prąd w wysokości 2,70 zł. To była niedziela wieczorem. Pomyślałam, że jak mają odciąć prąd jutro rano, to lepiej zapłacić. Na szczęście zapomniałam hasła do swojego konta, pomyślałam, że załatwię to jutro rano, pewnie pójdę do oddziału banku, żeby odzyskać to moje hasło. W tym samym czasie dostałam SMS-a od banku, że była próba włamania na moje konto i że natychmiast mam się zgłosić do najbliższego oddziału. Naprawdę z drżeniem serca biegłam, czy w ogóle jest o co walczyć. Ale to, że zapomniałam hasła, mnie uratowało - powiedziała gwiazda TVP w rozmowie z Jastrząb Post.