Wyszkoni już tak nie wygląda. Widzowie poznali ją tylko po głosie

Anna Wyszkoni w 1996 r. dołączyła do zespołu Łzy jako wokalistka. Pięć lat później cała Polska śpiewała "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka…" i "To ja, Narcyz się nazywam…". Pierwszą solową płytę nagrała w 2009 r. i wkrótce po tym odeszła z Łez. Jesienią ma się ukazać jubileuszowy album "The best of" i Wyszkoni ruszy w trasę koncertową. Aby to nagłośnić, wybrała się do "Dzień Dobry TVN", gdzie zaskoczyła wszystkich nie tyle nową piosenką, co nowym wizerunkiem.