Ashley Graham pokazała się nago. Wyszła spod prysznica, zrobiła sobie selfie

Ashley Graham ma krągłości, jednak w przeciwieństwie do wielu kobiet - naprawdę je lubi. Modelka plus size, która 9 miesięcy temu została mamą, jest dumna z tego, jak wygląda. Amerykańska piękność udowadnia to na każdym kroku. Na jej instagramowym profilu nie brakuje rozbieranych fotek, filmików, na których widać pociążowe rozstępy, ujęć w bikini. Graham czuje się seksowna i absolutnie tego nie ukrywa. Ale czy można jej się dziwić?