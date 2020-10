Rozstał się z Blanką. Załamał się tym, co znalazł w sieci

Baron jest bardziej powściągliwy. Muzyk nigdy nie otwierał się przed fanami aż tak jak jego była dziewczyna. Czy to Blanka, czy któraś z innych eks. Przystojniak wcześniej był związany z Julią Wieniawą. Spotykał się też z Olą Szwed. Plotkowano, że na planie "The Voice of Poland" zaiskrzyło między nim a Edytą Górniak. Baron nie odnosił się do plotek, starał się zostawiać intymne szczegóły dla siebie.