Polacy go uwielbiali. Ruszyła zbiórka na pomoc rodzinie

"Dla najbliższych Barta, świat się wtedy zatrzymał i nie jest łatwo z powrotem go uruchomić. W takiej sytuacji mało jest ludzi, mało instytucji, które mogą pomóc rodzinie przetrwać najtrudniejszy czas" - napisała PFM, która "w skromny i możliwy sposób" robi, co może, by "ulżyć najbliższym Barta, by pomóc im wyjść z kryzysu".